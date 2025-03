Torinotoday.it - Boicottaggi e cortei, femministe e attivisti in piazza per la giornata internazionale della donna: dove si svolge la manifestazione

Leggi su Torinotoday.it

Il gruppo femminista torinese "Non una di meno" ha organizzato una serie di manifestazioni di protesta per domani, 8 marzo 2025, in occasione. Le organizzatrici garantiscono che tutte le iniziative sono aperte a tutti, con servizi e spazi dedicati a.