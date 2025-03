Ilgiorno.it - Bocconi sospetti, tremano i proprietari di cani

Leggi su Ilgiorno.it

La paura di un avvelenatore seriale agita il sonno deididi Moncucco, la frazione più grande del Comune di Vernate. In particolare di quelli che portano a passeggio i propri animali nella centralissima via Roboni, già scenario di simili episodi. Una situazione che desta rabbia, e che mette in apprensione per primo proprio l’assessore ai diritti degli animali, Sandro Mazzocchi, che ieri ha diramato un avviso alla cittadinanza, a doppia firma col comandante della polizia locale Giuseppe Anelli, per informare sulle conseguenze giuridiche per chi viola la norma che punisce chiunque maltratti, provochi lesioni o sevizi gli animali. "La scorsa settimana nella nostra frazione di Moncucco, si è verificato, per la seconda volta e sempre nella stessa via, uno sgradevole episodio ai danni dei nostri animali d’affezione: sono stati ritrovati alcunialimentari di natura sospetta – si legge nell’avviso –.