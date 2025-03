Lettera43.it - Bloomberg: «Putin è pronto a una tregua in Ucraina con condizioni»

La Russia è disposta a valutare unatemporanea in, a condizione che vi siano progressi chiari verso un accordo di pace definitivo. Lo riferisce, citando fonti vicine al dossier a Mosca. Secondo le indiscrezioni, l’apertura rappresenterebbe la prima risposta positiva del presidente Vladimiralla richiesta di cessate il fuoco avanzata dal presidente statunitense Donald Trump. Le fonti, anonime, hanno spiegato che Mosca vuole che si delinei un quadro chiaro dei principi dell’accordo finale. Insiste, in particolare, sullo stabilire i principi di un futuro accordo di pace, come i parametri della missione di peacekeeping e quali Paesi verrebbero coinvolti. La Russia ha già respinto l’ipotesi di una presenza della Nato in, mentre si è detta aperta al coinvolgimento di Paesi neutrali come la Cina.