Ilrestodelcarlino.it - Blocco del traffico in Emilia Romagna: resta il bollino rosso per lo smog, fino a quando

Bologna, 7 marzo –ancora dain tutta l': le misure emergenziali già in vigore da martedì 4 marzo - fra cui lo stop ai veicolia diesel Euro 5 compresi nei centri abitati sopra i 30mila abitanti, dalle 8:30 alle 18:30 - sono prorogatea lunedì 10 marzo compreso. Saranno interessati dalle misure tutti i Comuni di ‘pianura est’, ‘pianura ovest’ e ‘agglomerato di Bologna’ (qui l’elenco dei Comuni). È quanto emerge dal nuovo bollettino dell'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpae). Disposti anche l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazionia 19 gradi e negli spazi commerciali e ricreativia 17 gradi, il divieto di combustione all'aperto, di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo), il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli e il divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.