Bleached brows | le celeb amano sempre di più le sopracciglia decolorate

Chiare, chiarissime, che di più non si può: il nuovo trend in fatto ditra lesono le, le, talmente bionde da risultare quasi bianche.Già qualche anno fa alcune it-girl avevano anticipato il trend sfoggiatoplatino, in molti casi a contrasto con la capigliatura scura. Dopo qualche stagione in cui hanno dominato quelle folte e marcate, lesono tornate di prepotenza sulla scena, non soltanto nei front-row delle sfilate ma anche sui red carpet. Da Michelle Yeoh a Miley Cyrus: la moda delleL’ultima in ordine di tempo a osare questo look è stata Michelle Yeoh: l’attrice è volata a Parigi per la Fashion Week, e per partecipare al prestigioso Le Grand Dîner du Louvre, versione francese del Met Gala, ha sfoggiato un caschetto fresco di taglio e