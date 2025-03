Inter-news.it - Bisseck: «L’Inter può affrontare chiunque. Futuro? Convinto al 100%!»

Lunga intervista di Aurelin cui racconta le proprie aspettative sul, sulla Nazionale tedesca e sulche riguarda entrambi i fronti.L’IMPORTANZA DELLA DIFESA – Yann Aurel, che nelcontinua a ritagliarsi sempre maggiore spazio, rivela a Sport Bild: «Alleniamo molto la difesa, l’allenatore ci presta molta attenzione. Lo sanno anche i centrocampisti e gli attaccanti, che devono lavorare all’indietro. Questo significa che tutti sono molto orgogliosi di difendere la propria porta. Un gol subito è come un insulto e noi ci difendiamo da questo. Una vittoria per 1-0 è un risultato meraviglioso per noi».Il presente e ilal, passando per la Nazionale tedesca: il racconto diLA NAZIONALE – Sul capitolo Nazionale, del quale aveva già parlato recentemente, Aureldichiara: «Dopo la chiamata di Julian Nagelsmann, non c’è stato più alcun contatto personale.