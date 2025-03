Internews24.com - Bisseck ammette: «Siamo molto forti. Noi tra le prime d’Europa? Dico questo»

di RedazioneIl difensore dell’Intersi è raccontato al magazine tedesco Sport Bild: le dichiarazioni del nerazzurroIl magazine tedesco Sport Bild è andato a trovare il giocatore dell‘Inter, che si è raccontato soffermandosi sul momento in nerazzurro anche in Europa.LAVORO – «Alleniamola difesa, l’allenatore ci presta molta attenzione. Lo sanno anche i centrocampisti e gli attaccanti, che devono lavorare all’indietro.significa che tutti sonoorgogliosi di difendere la propria porta. Un gol subito è come un insulto e noi vogliamo evitarlo! Una vittoria per 1-0 è un risultato meraviglioso per noi».FORZA – «Non lo nascondiamo:una squadraforte e posaffrontare chiunque. Abbiamo molte qualità sia in difesa che in attacco. Vogliamo e posesserci fino alla fine.