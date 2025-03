Thesocialpost.it - Bimbo in stato vegetativo dopo aver mangiato il formaggio: la decisione dopo la tragedia

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna emessa dal giudice di pace nel dicembre 2023 nei confronti dell’ex presidente del Caseificio Sociale di Coredo (Trento), Lorenzo Biasi, e del casaro Gianluca Fornasari, accusati di lesioni gravissime. La vicenda riguarda Mattia, un bambino che nel 2017 ha consumato un pezzo dia latte crudo contaminato dal batterio Escherichia coli, prodotto dal caseificio. Il piccolo ha contratto la sindrome emolitica-uremica (Seu), con danni gravissimi che lo hanno ridotto in. Oggi, Mattia ha 12 anni.Nel primo grado di giudizio era stata disposta una pena pecuniaria di 2.478 euro, che in appello nel luglio dell’anno scorso è stata integrata con una provvisione da un milione di euro destinata alla famiglia (600.000 euro per il bambino e 200.