Internews24.com - Bijol Inter, il difensore lascia l’Udinese? Deciso il futuro del centrale difensivo

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ilverso l’addio al: i nerazzurri restano sulle tracce del giocatoreStando a quanto ricostruito da MondoUdinese.it, il calciomercato Udinese si appresta a salutare ilbianconerore la squadra friulana in estate considerato il grande salto che vuole fare tra i grandi del calcio.Chi èessato aldel? Alla finestra ci sonoe Napoli, ma dall’altra parte la squadra bianconera non ammorbidirà le richieste di almeno 30 milioni di euro senza eventuali contropartite tecniche o prestiti con diritto. Repubblica ha fatto il punto sulla situazione del mercato nerazzurro.CALCIOMERCATO– «La rosa è sì buona ma imperfetta, costruita in cinque anni di sessioni di mercato progettate con più fosforo che soldi.