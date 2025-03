Big Mama e Gabriele Corsi condurranno l’Eurovision Song Contest 2025

Leggi su Open.online

Bigsaranno i conduttori per l’Italia del, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera. La novità è stata annunciata al Tg1 delle 20 di venerdì 7 marzo. Cosi è un conduttore che ha già presentato: questa sarebbe la sua quinta edizione. Biginvece è al debutto in questo nuovo ruolo. Il duo commenterà tutte le serate e i cantanti in gara, tra cui anche il nostro Lucio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai Eurovision (@raieurovision) L'articolo Bigproviene da Open.