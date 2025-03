Bergamonews.it - Big data a servizio della cultura, la sfida di due imprenditori bergamaschi

Torino. Big, dati informatici adel patrimonio artistico italiano: una frontiera rivoluzionaria in cui la prima breccia è stata aperta da due imprenditori bergamaschi. MidaTicket, realtà orobica chei colossi nazionalibigliettazione, torna a far parlare di sé.E lo fa del Museo Egizio di Torino, uno dei più prestigiosi clientisocietà fonda Sergio Bellini e Maria Teresa Angelini. Mercoledì 5 marzo è stato presentato l’Osservatorio MidaTicket Bige Luoghi, il primo studio realizzato in Italia che indaga il comportamento dei visitatori di musei e sitili con un approcciodriven. Per i meno avvezzi alla lingua inglese significa basare la ricerca su numeri e dati, fattori che danno forma ad un quadro il più oggettivo possibile.