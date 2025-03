Oasport.it - Biathlon, Dorothea Wierer chiude in top-10 la Sprint di Nove Mesto. Vince Tandrevold

Calato il sipario sulla 7.5 kmfemminile di(Cechia), settima tappa della Coppa del Mondo di2025. Sulle nevi ceche la prova dei due poligoni è stato l’occasione per la norvegese Ingrid Landmarkper scacciare i fantasmi delle ultime gare e dimostrare le sue qualità nel difficile connubio tra precisione al poligono e frazioni di fondo.La scandinava si è imposto con il crono di 19:13.5, trovando la perfezione nelle serie di tiro ed avendo un ottimo rendimento sugli sci stretti. Alle sue spalle il solito clan francese: la campionessa del mondo in carica, Justine Braisaz Bouchet (0+1) seconda a 15.1, Julia Simon (0+0) terza a 20.9 e Lou Jeanmonnot (0+1) quarta a 27.1. Come si può intuire, la prestazione “immacolata” dial poligono ha fatto la differenza.