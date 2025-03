Juventusnews24.com - Biasin non crede molto a una Juve da scudetto: «È più una lotta a tre! I bianconeri dovrebbero fare questo per restare in corsa»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, giornalista, valuta la possibilità delladi poter vincere lo: in tal senso vige del pessimismoFabrizionon èfiducioso in merito alle possibilitàdella. Èpiù ottimista in merito a un coinvolgimento dell’Atalanta, come viene evidenziato dalle seguenti parole pronunciate a 1 Football Club, su 1 Station Radio.PAROLE – «Direi che è più unaa tre, perché ivincerle praticamente tutte perin. L’Atalanta, invece, è assolutamente dentro la, anche perché ha ancora lo scontro diretto in casa contro l’Inter».Leggi suntusnews24.com