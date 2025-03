361magazine.com - Biancaneve torna al cinema in live-action: ecco le voci italiane del film Disney più atteso del 2025

La magia disi rinnova.svela il cast di doppiaggio italiano per la nuova versione. Tra volti noti e nuove, ilsi prepara a riportare sul grande schermo una delle fiabe più amate di sempreItalia ha finalmente annunciato ledi, l’attesissima rivisitazionedel classico del 1937. Il, con Rachel Zegler nei panni della principessa e Gal Gadot in quelli della perfida Regina Cattiva, arriverà nelle saleil 20 marzo.Il cast di doppiaggio italiano vede Arianna Vignoli e Eleonora Segaluscio prestare la voce alla protagonista, rispettivamente nei dialoghi e nelle canzoni. Chiara Gioncardi e Serena Rossi daranno invece voce alla Regina Cattiva, mentre Alessandro Campaiola interpreterà Jonathan. A completare il team, leiconiche dei Sette Nani e degli altri personaggi chiave, dirette da Marco Mete per i dialoghi e da Virginia Brancucci e Marco Manca per la parte musicale.