Biancaneve | mossa a sorpresa della Disney per evitare le manifestazioni anti-woke alle premiere

A fine mese uscirà nelle sale di tutto il mondo il nuovo remake in live-action di un classico d'animazione, ma lacorre già ai ripari L'imminente remake in live-action dista continuando a ricevere proteste da parte dei suoi numerosi detrattori, mentre ormai è tutto pronto per la sua uscita nelle sale, prevista per il 20 marzo prossimo. Le polemiche sono ancora così intense che la Casa di Topolino ha preso una sorprendente decisione promozionale oltreoceano. Secondo il Daily Mail, laavrebbe abbandonato i suoi piani di presentare in anteprima il film live-action dinel Regno Unito. Secondo quanto riferito, lo studio avrebbe rinunciato allabritannica ricca di star all'ODEON Luxe Leicester a causa dei sentimenti contrari degli haters nei confronti .