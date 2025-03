Laprimapagina.it - Bianca Barnat e Federico Gerolin eletti alla finale nazionale “The Look of the Year” Italy

Metti assieme una squadra di seri professionisti, vestiti di prestigiosi brand italiani, sponsor di alto livello, un pool di straordinari parrucchieri e truccatori e, soprattutto, l’entusiasmo del DirettoreMario D’Ovidio e della Direttrice Organizzativa, compagna anche nella vita, Veronica Caruso, ed ecco svelata la ricetta, per un concorso di bellezza, una manifestazione di alta moda, ed uno spettacolo coinvolgente ed emozionante.Il NU Levante di Catania è stata la suggestiva e straordinaria location che ha ospitato ladel “Theof the, con la presenza di 50 modelle/i provenienti da diverse regioni d’Italia per contendersi i titoli del prestigioso concorso di moda. La lunga kermesse, costellata da momenti di puro spettacolo, ha visto i protagonisti della competizione sfilare per brand siciliani prestigiosi.