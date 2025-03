Oasport.it - Berrettini-O’Connell oggi in tv, ATP Indian Wells 2025: orario, partite precedenti, streaming

Matteoinizierà nella serata italiana di, venerdì 7 marzo, il proprio cammino nel torneo ATP Masters 1000 di: l’azzurro affronterà l’australiano Christophernella sfida del secondo turno dei BNP Paripas Opendi tennis.Sullo Stadium 3 si giocherà a partire dalle ore 20.00 italiane, ed il terzo match di giornata vedrà affrontarsi il numero 28 del seeding e l’oceanico: i due si sfideranno per la terza volta sul circuito maggiore, e nei dueha sempre vinto l’azzurro, a Shanghai 2024 e DubaiLa sfida tra Matteoe l’australiano Christopher, del torneo ATP Masters 1000 di, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la direttaverrà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.