Bergomi sicuro: «Inzaghi è l'unico che dichiara gli obiettivi»

di Redazione, l’ex capitano dell’Inter ha commentato la partita vinta dai nerazzurri contro il Feyenoord Beppe, ex capitano dell’Inter, ha recentemente commentato negli studi di Sky Sport la vittoria convincente della squadra nerazzurra contro il Feyenoord nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. La vittoria per 2-0 ha permesso ai nerazzurri di Simonedi ipotecare il passaggio del turno. LE PAROLE DI– «La cosa che si deve migliorare è quella qualità di gioco e quel palleggio che prima riusciva di più. Ormai in Italia le rotazioni dell’Inter le assorbono bene, non vanno più uomo su uomo: è più difficile uscire, devi avere tutti che stanno bene e soprattutto l’uso delle punte, che diventano fondamentale».SUL SOGNO TRIPLETE – «Bagnoli diceva che le punte fanno giocare bene le squadre e all’Inter devono stare bene.