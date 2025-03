Thesocialpost.it - Bergamo, incidente in autostrada nella notte: morto ragazzo di 28 anni

Un gravesi è verificatolungo l’A4, in direzione Milano. Un giovane di 28ha perso la vita dopo un violento tamponamento avvenuto tra le uscite di Grumello/Telgate e Seriate, nel territorio di Bolgare, in provincia di. L’impatto, avvenuto poco prima dell’1 di, ha coinvolto l’auto del, che si è schiantata contro un mezzo pesante che procedevastessa direzione.Indagini in corsoIl giovane sarebbe deceduto sul colpo a causa del violento urto. Illeso il conducente del camion, un uomo di 37, che ha ricevuto assistenza sul posto ed è apparso sotto shock per l’accaduto. Sul luogo dell’sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Seriate, che si stanno occupando dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica.