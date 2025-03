Dilei.it - Benji & Fede rinviano i concerti: i motivi in una lettera ai fan

Leggi su Dilei.it

Dopo una reunion attesa da moltissimi e un’incursione come ospiti del palco di Piazza Colombo al Festival di Sanremo 2025,chiedono ai fan un po’ di tempo prima di tornare sui palchi.Il duo, con una lungapubblicata sul profilo Instagram del gruppo, ha infatti comunicato il rinvio deinelle due date di aprile comunicando i nuovi appuntamenti e location., lache annuncia il rinvio deiSeguitissimi, apprezzati e, nel momento di maggior distacco tra i due, attesi sul palco ancora una volta insieme., al secolo Benjamin Mascolo erico Rossi, nel 2024 hanno esaudito il desiderio di moltissimi fan scegliendo di mettere da parte i vecchi rancori per tornare a fare la loro musica.Una decisione che si è concretizzata in un evento che li ha rivisti complici e uniti, segno che le divergenze che gli artisti possono trovarsi ad affrontare nel corso delle proprie carriere, con il giusto tempo e affetto, può essere appianata per ricostruire qualcosa di bello.