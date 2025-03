Puntomagazine.it - Benevento, “Donne in Essere”: via al progetto per conciliare lavoro e famiglia

Questa mattina ail primo tavolo tecnico delin”. Ilfinanziato con le risorse Fse 2021-2027Ha preso avvio stamane con il primo tavolo tecnico al Settore Servizi sociali ilin, finanziato con le risorse Fse ’21-’27 dedicate alle misure destinate a.“È un intervento cui teniamo particolarmente perché coniuga la concreta attuazione degli interventi con la parità di genere, al sostegno alla genitorialità e alle politiche per la. Da un canto si abbattono gli ostacoli all’accesso al mercato delsoprattutto per le, dall’altro si supportano le famiglie nell’offerta pedagogica ed educativa”, spiega l’assessore al Welfare Carmen Coppola in una comunicazione inviata ai media.“Attraverso la partnership con la cooperativa Bartolo Longo Onlus, saranno attivati servizi di babysitteraggio per bambini da 0 a 36 mesi e una ludoteca con centro estivo per bambini di età tra i 3 e 12 anni.