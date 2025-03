Ilfattoquotidiano.it - Belluno, cabina si schianta contro le strutture di fine corsa della funivia di Arabba

Unadel servizio Funivie di, uno dei principali snodi turistici invernali delle Dolomiti vicino a Cortina in provincia di, si è inspiegabilmenteta, alla stazione di Porta Vescovo,ledial terminetratta. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 6 marzo. Secondo quanto riportato dal Gazzettino, il mezzo non ha rallentato ed è finitoil freno di salvataggiostazione di valle a una velocità di 25 km/h. L’incidente, avvenuto ad un orario in cui l’impianto era chiuso al pubblico, ha procurato danni alla, spezzando la fune trainante e coinvolto un macchinista che si trovava a bordo e che ha riportato alcune lievi contusioni.L’impianto del servizio opera con tecnologia “funifor” e lavora con linee parallele indipendenti del tipo “va e vieni”.