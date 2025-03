Beauty In Black – Parte 2 la spiegazione del finale | Horace e Kimmie si sposeranno davvero?

Leggi su Cinefilos.it

In2, ladelsiinha pubblicato il resto della prima stagione e ildella secondaha portato alcune delle più grandi sorprese del dramma di Tyler Perry. La primadiinsi è conclusa con unscioccante in cuiha sventato un furto in casa sua, Rain è finita in ospedale con un destino incerto e la sorella minore di, Sylvie, è stata rapita. La secondariprende subito dopo questoda brivido, conche si mette in viaggio per trovare Sylvie e farla pagare ai suoi rapitori (naturalmente, facendosi molti nemici pericolosi lungo la strada).Nei primi otto episodi,inha lasciato molte domande senza risposta da esplorare nei successivi otto.