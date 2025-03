Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Finn mostra i risultati del test del DNA a Poppy!

Puntatenon trova Luna in carcere, segretamente sotto la custodia di Bill. Steffy e una verità shock, dopo aver scoperto di essere il vero padre di Luna, affrontae si reca in carcere per vedere sua figlia! Liam pronto a rispettare il matrimonio della Forrester, nonostante i sentimenti mai sopiti! Intanto, la giovane sta per essere destinataria di una cocente rivelazione!sarà pronto a fare una grande rivelazione a Steffy! Lesulle puntategarantiscono nuovi sconvolgimenti! In un momento già molto difficile per la Forrester Creations a seguito del “colpo di stato” organizzato da Carter e Hope ai danni di Eric, Ridge, Thomas e Steffy, per quest’ultima è in agguato una nuova terribile scoperta!, infatti, appurerà di essere il padre biologico di Luna e, dopo aver affrontatoa muso duro, deciderà di rivelare il suo segreto alla moglie! Nel frattempo, in un dialogo con Bill, Liam dimostrerà di amare ancora la Forrester, mentre Luna, sotto la protezione di Bill, si sentirà sempre più coinvolta da Will che, intanto, farà alcune rivelazioni scioccanti sulla sua famiglia ad Electra, sua nuova fiamma! La soap americana va in onda, in Italia, su Canale 5 dalle 13:40 alle 14:10 dal Lunedì al Venerdì e il Sabato dalle 13:50 alle 14:15.