Beatrice Luzzi, critiche di MariaVittoria dopo la puntata: "Tanto intelligente e poi…"

Ieri durante la trentasettesimadel Grande Fratello,Minghetti ha parlato del suo rapporto problematico con il cibo. La gieffina si è confidata con Alfonso Signorini,e Cesara Buonamici e ha rivelato: “È una lotta che faccio con me stessa, volevo sempre sentirmi all’altezza. È come se dovessi raggiungere degli standard interni, molto alti. Avevo un controllo maniacale sul mangiare in un determinato modo, dover avere una determinata misura. Quindi è nato tutto come una sorta di ipercontrollo su tutto, che poi si è trasformato in un ipercontrollo sul cibo. Un dover raggiungere anche un determinato peso. Io mi ricordo che addirittura mi ero comprata una maglietta, l’avevo messa in una busta e avevo detto: “Questa me la metterò quando raggiungerò quel peso”.