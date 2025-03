Game-experience.it - Battlefield Next: EA svela le prime informazioni sul gioco, un video leak mostra il gameplay

Electronic Arts ha finalmente confermato leufficiali su(nome provvisorio), il prossimo capitolo della celebre serie di sparatutto. L’annuncio è arrivato in concomitanza con il primo test a porte chiuse della modalitàLabs, che sta permettendo ai giocatori selezionati di provare in anteprima alcune delle innovazioni previste. DICE e gli altri studi coinvolti promettono di conseguenza una vera e propria rivoluzione nel sistema di combattimento, con un gunplay profondamente modernizzato e un’esperienza dipiù fluida e reattiva. Come se non bastasse tutto questo, nel frattempo, unpubblicato su Reddit hato 45 secondi di, offrendo ai fan un primo sguardo sul titolo.Le novità principali legate al primo community test si concentrano sulla filosofia di progettazione del gunplay e del movimento.