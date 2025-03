Inter-news.it - Bastoni polifunzionale, nessuno come lui nella rosa dell’Inter – CdS

Leggi su Inter-news.it

A Rotterdamsi è confermatouno dei giocatori più forti al mondo. Un giocatore favoloso e. L’Inter e la Nazionale non possono che godere.TOP MONDIALE – Alessandro, 26 anni il prossimo mese, si sta consacrando in questa stagioneuno dei più forti nel suo ruolo in circolazione. Un giocatore di caratura internazionale, cheè un plus di eccellenza. A Rotterdam un’ulteriore riprova della sua straordinaria polifunzionalità. Infatti, vista l’emergenza sulle corsie, Inzaghi ha preferito impiegare il pilastro nerazzurro e della Nazionaleesterno mancino tutta fascia. Il risultato: una prova da 7,5 in pagella. Chirurgico nelle chiusure, abile con i piedi, efficace nell’impostazione. Insomma, una prestazione disarmante in un ruolo non suo.