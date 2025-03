Internews24.com - Bastoni Inter, il difensore 3.0 che erge il muro: quella nerazzurra è la difesa meno battuta d’Europa!

di Redazione, il3.0 cheilè la! I numeri e i datiTuttosport elogia Alessandrosottolineando la sua straordinaria prestazione nel match di mercoledì in Champions League tra il Feyenoord e la sua. Per via dell’emnza infortuni, Simone Inzaghi ha chiesto gli straordinari al, schierandolo come quinto di centrocampo a sinistra: nonostante il ruolo insolito,ha saputo mostrare tutte le sue qualità tecniche e fisiche.– «Alessandroa Rotterdam ha mostrato ancora una volta tutte le sue qualità,pretando a modo suo, ma con ottimi risultati, pure il ruolo di laterale mancino a tutta fascia. La sua duttilità è risultata quindi ancora fondamentale per il gioco dei nerazzurri, per un campione, come specificato anche da Inzaghi nel post gara, che si è letteralmente messo al servizio della squadra.