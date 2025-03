Inter-news.it - Bastoni indispensabile per Inzaghi! Due versioni dell’Inter – TS

Leggi su Inter-news.it

Alessandroè il giocatoreper l’Inter di Simone. Il difensore si dimostra sempre più importante, al de Kuip altra prestazione da top assoluto. TOP! – Alessandroè colui che sta maggiormente impressionando in questa Inter. Il difensore ha raggiunto un livello di maturità che pochi si aspettavano e adesso è autentico leader di una squadra in corsa in tutte le competizioni. La partita contro il Feyenoord racconta di un ragazzo dedito al sacrificio e disposto a cambiare ruolo e modo di giocare per aiutare i compagni. Per la prima volta in carriera ha ricoperto il ruolo di esterno sinistro a tutta fascia ed è stato uno dei migliori in campo. Ha propiziato il gol dello 0-2 con un dribbling sul fondo del campo risultato efficace per liberare gli spazi giusti.