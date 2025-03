Internews24.com - Bastoni e la scalata al successo: come lo sta trasformando Inzaghi

di Redazionesempre più leader e giocatore internazionale:sta completando la trasformazione del suo pupillo all’InterPiovono complimenti nei confronti di Alessandroper la prestazione sfoderata contro il Feyenoord in un ruolo non suo. Il difensore dell’Inter ha confermato grande disponibilità, impiegato da quinto di centrocampo e sfoderando una prova importante. L’ASSO – «ha l’asso dida giocarsi per convincersi che la sua Inter può provarci sino in fondo in Championsin campionato e Coppa Italia. Spirito di sacrificio e intercambiabilità: al “de Kuip” il difensore cremasco si è adattato al ruolo di esterno, scalando quando Acerbi si alzava in proposizione, allargandosi e prendendo il fondo quando giocava da quinto».SITUAZIONE – «Senza Dimarco, Carlos Augusto, Zalewski e Darmian, è toccato arimodularsi in fascia senza batter ciglio e, soprattutto, riuscendo a lasciare il segno.