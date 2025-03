Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "DR1» maschile. Skywalkers abbagliati dal mito dell’Arcadia

ARCADIA VALDICORNIA 7869 CAMPIGLIA MARITTIMA - Continua il momento negativo di Skywlakers che rimedia la quarta sconfitta consecutive. I padroni di casa riescono subito a partire aggressivi e già nel primo quarto riescono a portarsi in vantaggio sul 21-15. Nel secondo gli amaranto provano a limitare i danni e cercano di portarsi sotto prima dell’intervallo lungo, ma il tempino si chiude sul 46-32. Al rientro dagli spogliatoi lo Sky cerca di mettere sul parquet tutte le energie e riesce a restare in scia dello Studio Arcardi Valdiconia, con il terzo quarto che va a referto sul 58-44. Nell’ultimo quarto sono i padroni di casa che riescono a gestire bene il vantaggio, nonostante i ragazzi di Lupori provino il tutto per tutto per aggiudicarsi il match. "Purtroppo – ha commentato Lupori – continua questo momento negativo, in cui i ragazzi non riescono ad imporsi come meriterebbero.