Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna perde ancora in Eurolega: a Istanbul si impone l’Efes di coach Banchi

Leggi su Oasport.it

Ventunesima sconfitta in questaper lache viene battuta dall’Anadolu Efes 89-68. Nelle prime due frazioni le V-nere sono state ampiamente in partita, chiudendo addirittura in vantaggio il primo tempo. Gli ultimi 20 minuti, però, sono la fotografia della stagione diche, disattenta e spenta subisce agilmente la rimonta della squadra guidata dal suo exLuca. Nell’ultimo quarto i turchi dilagano, avvicinandosi sempre di più alla finestra play-in.L’avvio di partita è equilibrato e Tornik’e Shengelia si rende subito utile con 5 punti ed un assist. La tripla di Matt Morgan porta avanti i bianconeri che vengono subito ripresi e successivamente sorpassati grazie ai 4 punti consecutivi di Elijah Bryant. Il primo allungo delporta la firma di Shane Larkin che fissa il vantaggio turco sul+8.