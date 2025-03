Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C il CUS Pisa ospita Sancat Firenze per vincere e raggiungere i play-out

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 7 marzo 2025 – A sei turni dal termine della regular season, si è improvvisamente riaperta la stagione del Cosmocare CUS, fanalino di coda nel campionato diC, grazie alla vittoria sul campo del CUS, che ha rotto un digiuno di oltre tre mesi. Gli universitari avevano vinto l’ultima volta nel 2024, contro, che ritrovano, domenica alle 18 al PalaCus di Via Chiarugi, con l’intenzione di bissare il successo, in attesa dello scontro diretto con la Juve, a Pontedera.– Formazione di punta all’interno di una società che costituisce un riferimento per tutto ilgiovanile fiorentino e toscano, la squadra delha un roster giovane ma già collaudato, reduce da una buona stagione in categoria. Affidata quest’anno al nuovo coach Alessandro Calamai, la squadra gigliata può contare su due guardie ventenni, dinamiche e con molti punti nelle mani, come Baldasseroni, lo scorso anno a Siena in B, e Ricci, che affiancano l’espertoBerti, con un passato in B e A2 e gli altri giovani Pinarelli e Pracchia.