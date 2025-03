Sport.quotidiano.net - Basket, in Divisione Regionale 2, torna in campo il GMV in casa con Piombino

Pisa, 7 marzo 2025 – L’ottava giornata del girone di ritorno nel campionato di2 vede la ex capolista GMV, a due punti dalla prima, Valdera, ma con una partita in meno,re in, sabato alle 20,30 al PalaSartori di Ghezzano, contro. Tra le altre formazioni pisane, gioca invece in trasferta la rilanciata IES Sport Pisa, suldella leader Valdera, mentre il fanalino di coda CUS Pisa Cosmocare riceve, domenica alle 20,30 al PalaCus, la Polisportiva Nicola Chimenti di Livorno. GMV – A due punti dalla vetta, insieme con la sorprendente BCL Lucca (in serie positiva da otto turni), ma con l’importante trasferta suldella Dinamo Rosignano da recuperare, mercoledì 12 marzo, la squadra di coach Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli,a giocare contro il modesto, penultimo, già battuto all’andata.