Sport.quotidiano.net - Basket, Eurolega: la Virtus resiste un tempo e poi cede 89-68 contro l'Efes

Istanbul (Turchia), 7 marzo 2025 – L’Istanbul di coach Luca Banchi – uno degli ex di serata – non fa sconti a unaSegafredo Bologna che, all’Abdi Ipekci Arena, ha incassato la sesta sconfitta consecutiva in(la decima in tredici gare esterne) perdendo 89-68. Ai bianconeri, che si sono presentati in terra turca con le rotazioni ridotte all’osso per una lista di assenti a cui si sono aggiunti anche capitan Belinelli e Tucker, non è bastato il grande cuore gettato oltre l’ostacolo in un primochiuso sul +3 (dopo aver toccato anche il +9) grazie a un eccellente secondo quarto. Un parziale di 17-2 piazzato nella terza frazione, ha infatti rilanciato le ambizioni dei padroni di casa che hanno strappato ai felsinei l’inerzia del match per poi dare la sgasata decisiva nei 10' conclusivi, in cui il vantaggio è lievitato fino al +21 finale.