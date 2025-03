Sport.quotidiano.net - Basket B Nazionale: l’allenatore Galetti punta dritto ai play in. La Virtus Imola pensa allo sprint. Sette gare per inseguire il sogno

Leggi su Sport.quotidiano.net

Mancano 7 partite al termine e fino a questo momento laha raccolto 30 punti, gli stessi di Lumezzane e Vicenza. La permanenza in categoria, primo obiettivo in campionato è molto vicino, i gineri sono in lotta per partecipare aiin a cui sono ammesse le squadre dal 7° al 12° posto, la settima e ottava piazzata aspetteranno le vincenti degli accoppiamenti: nona contro dodicesima e decima contro undicesima, si gioca in gara unica in casa della meglio piazzata. Nel turno successivo settima e ottava, con il fattore campo a favore, giocheranno con le vincenti del turno precedente, chi la sva aioff. Una formula questa che terrà viva la regular season fino all’ultima giornata, mancano ancorapartite prima e poi ognuno dei team tirerà le proprie somme su come sono andate le cose.