Baseball, primo raduno della Nazionale italiana a Grosseto

, 7 marzo 2025 – Comincerà il 10 marzo aildisotto la guida del nuovo manager Francisco Cervelli, nominato a fine gennaio. Ildelle Nazionali Seniores e Under 23 terminerà il 14 marzo. La squadra si allenerà allo stadio "Scarpelli" e a CastiglionePescaia, sono in tutto trentadue i giocatori convocati. Assieme al manager Cervelli sono presenti come pitching coach Alessandro Maestri e Roberto Corradini. Gli altri coach invece sono Claudio Biagini, Michele Gerali, Alberto D'Auria, Christian Gnudi e Tomas Bison. I preparatori fisici sono invece Gianni Natale, Sebastiano Poma e Daniele Santolupo. I fisioterapisti sono Massimo Baldi e Marco Mennella. Gilberto Gerali è il coordinatore mentre Riccardo Soglia il Team Executive.