Zon.it - Baronissi, debutta “L’Ultimo Rigo” di Daniele Nocerino alla Sala Le Muse

Leggi su Zon.it

, Michele Cicchetti, Gaia Vicinanza e Clelia Calvanese, con la regia di Raffaele Milite. Le musiche originalisono composte da Marco De Simone, la grafica è curata da Luca Landi, mentre gli elementi scenici sono realizzati da Luciano Cappiello.La trama dello spettacolo“” è un viaggio interiore ambientato in uno studio ingombro di libri, appunti e bozze, dove il protagonista, Piero, affronta il tormento dei suoi fallimenti e i ricordi di un amore perduto. Il suo amico e collega Jacopo cerca in tutti i modi di spronarlo a reagire e a riprendere il lavoro su un ambizioso progetto editoriale, ma Piero sembra intrappolato in un mondo di rimpianti e nostalgia.In questo scenario, emerge la figura di Beatrice, una giovane editor che potrebbe rappresentare una svolta nel percorso di Piero.