Barletta | chiusura per due settimane di un locale dopo la rissa di domenica Da oggi

Barletta: chiusura per due settimane di un locale dopo la rissa di domenica

Di seguito un comunicato congiunto carabinieri-polizia:Ieri il Questore della Provincia diAndria Trani, Alfredo Fabbrocini, ha avviato procedura, su proposta dei Carabinieri della Compagnia di, per ladi un’attività commerciale ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S..Il provvedimento amministrativo, emesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica, sospende per 15 giorni la licenza dei titolari di un esercizio pubblico sito nel centro cittadino della Città dell’Eraclio, ed è stato notificato questa mattina dagli stessi militari e dagli agenti della Polizia di Stato al proprietario del. Ladell’esercizio commerciale, che avrà luogo a partire da, è la diretta conseguenza di quanto accaduto alle prime ore dell’alba di2 marzo, in particolare, lain strada e il successivo tentativo di investimento di diversi astanti culminato con il ferimento di 6 avventori del pubblico esercizio.