Bari | oggi Vino su tela Della pittrice arianna Greco

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:Momento di arte e meditazione sul tema dele del vigneto autoctono pugliese, con il racconto del live painting ‘supuglieseche si confronterà con le testimonial deldel territorio. È Donne Coldiretti Puglia ad organizzare l’incontro di confronto con la platea rosa delle imprenditrici in agricoltura che generano innovazione, crescita e arte, in occasioneFestaDonna, venerdì 7 marzo, alle ore 16,30, presso il salone di Coldiretti Puglia (Via Amendola 205/3).Saranno tre le testimonial deldi Donne Coldiretti Puglia a raccontare il percorso di crescita e successo nel mondo del, Grazia Barbaprovincia di Lecce, con il focus sul Negroamaro, Maria Pasquarielloprovincia di Fa, con il focus sul Nero di Troia e MAzzurraprovincia di Taranto, con il focus sul Primitivo di Manduria.