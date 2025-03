Thesocialpost.it - Bari, le immagini del crollo della palazzina a Carrassi

Leggi su Thesocialpost.it

Dopo oltre 24 ore di ricerche incessanti, i soccorritori hanno individuato viva Rosalia De Giosa, la donna rimasta sepolta sotto le macerie del palazzo crollato in via De Amicis, nel quartieredi. L’edificio era stato dichiarato pericolante e sgomberato dal Comune con un’ordinanza del 24 febbraio 2024. Da una settimana erano in corso lavori di consolidamento quando laè improvvisamente collassata.Il difficile recuperodonnaI vigili del fuoco hanno confermato di essere riusciti a stabilire un contatto con De Giosa, individuando con grande difficoltà il punto esatto in cui si trova. La donna si troverebbe nei pressitromba delle scale ed è riuscita a rispondere alle domande dei soccorritori in modo coerente, segnale positivo sulle sue condizioni di salute.