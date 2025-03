Liberoquotidiano.it - Bari, l'anziana estratta viva dopo 24 ore sotto le macerie. Palazzina crollata, cosa l'ha salvata

Un miracolo, frutto della dedizione dei soccorritori e della voglia di vivere di Rosalia De Giosa: la 74enne è stataoltre 24 ore dalledelladi 5 pianimercoledì sera in via Edmondo De Amicis, nel cuore del quartiere Carrassi a. La donna era nella tromba delle scale e stava cercando di uscire dall'edificioaver avvertito alcuni sinistri scricchiolii, quando i pilastri hanno ceduto provocando il crollo. A salvarla il fatto di essere rimasta incastrata in una bolla d'aria. Nonostante la grande paura e la sofferenza, le sue condizioni sono apparse complessivamente buone. "È stata ritrovata all'interno dell'appartamento, nella zona della scala, dove immaginavamo che fosse. Stava imboccando la scala per uscire, evidentemente ha avvertito il pericolo e stava scappando", ha spiegato Rosa D'Eliseo, comandante dei vigili del fuoco di