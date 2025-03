Tg24.sky.it - Bari, in un video il crollo della palazzina dalle cui macerie è stata estratta una donna

Leggi su Tg24.sky.it

una telecamera ha ripreso i momenti drammatici deldi unadi cinque piani in via De Amicis. In pochi secondi l'edificio si sbriciola mentre un uomo, sul marciapiede di fronte, sta passando e rimane miracolosamente illeso. Unadi 72 anni è rimasta intrappolata tra leed èsalvata dopo 27 ore grazie al lavoro dei vigili del fuoco.