Bari crollo palazzina | 74enne salvata dopo 26 ore è cosciente ma ha costole rotte

Rosalia De Giosa, laricoverata nel reparto di rianimazione del Policlinico di, ha passato una notte serena ed èe lucida. La donna è sotto osservazioneessere stata estratta ieri sera dalle macerie delladi via De Amicis, crollata il giorno precedente nel capoluogo pugliese.Ha riportato la frattura di due. È stata proprio lei, con i suoi lamenti, a far capire ai vigili del fuoco dove si trovasse, permettendo loro di localizzarla vicino all’ingresso dell’abitazione. A salvarla sarebbe stata la porta blindata, che avrebbe creato una bolla d’aria, proteggendola dalla caduta dei detriti e consentendole di restare in vita per circa 26 ore.L'articolo26 ore, èma haproviene da Dayitalianews.