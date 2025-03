Tutto.tv - Barbara De Santi e Ruggiero lasciano UeD, ma qualcosa non torna: i dubbi sulla scelta

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 7 marzo, è andata in onda la “” diDe. La donna è riuscita finalmente a coronare il suo sogno d’amore insieme al cavaliereD’Andrea. I due, però, hanno lasciato il programma in un modo un po’ insolito, che ha generato anche dei sospetti nel pubblico da casa. Laatipica diDeD’Andrea a Uomini e DonneQuest’oggi è andata in onda l’uscita di scena da Uomini e Donne di. Maria De Filippi ha dato il via alla puntata con una nuova sfilata femminile. Al centro dell’attenzione, come sempre, c’è stata la femminilità e la seduzione. Una volta giunto il turno diDe, la donna ha spiazzato tutti. Ad un certo punto, infatti, ha chiamato in passerellaed ha indicato verso lo schermo, sul quale c’era la scritta “Tu sei la mia“.