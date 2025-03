Ilgiorno.it - Bar e abitazione nel mirino dei malviventi

Se non ci fosse stato installato l’antifurto, il bottino sarebbe stato con tutta probabilità più consistente. I ladri entrati in azione nella notte tra mercoledì e ieri a Torricella Verzate, ai danni del bar Alterégo in via Roma, sono infatti riusciti a portare via solo alcune stecche di sigarette e le poche decine di euro lasciati come fondo cassa, tutto quello che hanno potuto arraffare nella fretta di fuggire prima che arrivassero sul posto i carabinieri. Dopo aver tagliato con un flassibile le inferriate di una finestra laterale, appena sono entrati nel bar-tabaccheria è scattato l’allarme: non è bastato a farli fuggire subito lasciando il colpo solo tentato, ma almeno è stato limitato il bottino, anche se i danni alla finestra per entrare ormai erano fatti. Un furto dalle molte analogie con il recente precedente del bar Sport a San Zenone al Po, nella notte tra lunedì e martedì, sia per il taglio delle inferriate alla finestra sia per il bottino in sigarette.