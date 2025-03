Banca Mediolanum a febbraio 161 miliardi di raccolta netta

Unlimitednews.it - Banca Mediolanum, a febbraio 1,61 miliardi di raccolta netta

MILANO (ITALPRESS) –ha reso noti i risultati commerciali del mese di2025: 1,92di euro, di cui:totale 1,61, 2,48YTD.in risparmio gestito 686 milioni, 1,17YTD. Nuovi finanziamenti erogati per 285 milioni, 548 milioni YTD. Premi polizze protezione 18 milioni, 34 milioni YTD. “Alasupera 1,6, un nuovo record assoluto per cui siamo profondamente fieri. L’interesse dei clienti per le nostre soluzioni di investimento ha portato la componente gestita a 686 milioni di euro nel mese, valori ancora una volta molto sostenuti, anche grazie al contributo di un fondo PIR obbligazionario appena lanciato – commenta Massimo Doris, amministratore delegato di-.