Ilfattoquotidiano.it - Banana Yoshimoto contro Amazon: in vendita un libro a sua firma scritto con l’AI. L’autrice giapponese annuncia una battaglia legale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il fantastico mondo del commercio online e l’intelligenza artificiale hanno sbattutoil muro della contraffazione letteraria, scatenando la giusta reazione di una delle più lette e amate scrittrici giapponesi nel nostro paese.è stata allertata a fine febbraio grazie a lettori e lettrici che le chiedevano a proposito del suo nuovoinsulla piattaforma e intitolato “Sekai ni wa Jikan ga Nai” (Il mondo non ha più tempo), cheperò non ha maiha così reclamato e minacciato di prendere provvedimenti legali, che il giorno stesso ha ritirato il– quasi certamente creato usando l’Intelligenza Artificiale generativa – e chiesto scusa per l’incidente. “Visto che non hoquesto, andrò certamente per vie legali.