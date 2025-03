Lanazione.it - Bambina di 9 anni sbalzata in aria dall’auto sotto gli occhi della mamma

Pisa, 7 marzo 2025 – Grave incidente stradale questa mattina in via Caduti del Lavoro a Pisa: unadi 9è stata investita da un’auto. Sono stati attimi di terrore, soprattutto per la madre che ha assistito a tutta la scena: ha raccontato ai soccorritori che la bimba è statainper poi sbattere contro il muro di una abitazione vicina. Sul posto è arrivato il 118: la piccola è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello in codice rosso per la dinamica, ma per fortuna non presentava gravi lesioni all’esame obiettivo: ovviamente in ospedale saràposto a tutti gli esami necessari per escludere lesioni interne.