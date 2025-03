Ilfattoquotidiano.it - Aviaria potenziale pandemia, l’appello su Science: “Prepararsi adesso può salvare vite e ridurre impatti economici e sociali”

L’influenza? Sì ed è per questo che bisognaora per contrastare H5N1. Un gruppo di scienziati in una lettera pubblicata sulla rivistasquaderna la preoccupazione per una possibile svolta negativa dell’influenza che dagli uccelli è passata ai mammiferi e che ha visto, soprattutto negli Usa, il contagio di lavoratori a contatto con bovini da latte. “Prepararcipuòe puògliedse H5N1 o un altro virus portasse a una”, si legge nella lettera, che ha come primo firmatario Jesse Goodman della Georgetown University.“Il virus – avvertono gli autori, scienziati di diversi atenei Usa e non solo – ha attraversato specie e si è adattato a ospiti mammiferi, tra cui bovini da latte, causando un’esposizione diffusa e sporadiche infezioni nell’uomo.